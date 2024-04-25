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"Ахмат" обыграл команду "Сочи", обескровленную отравлениями

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Ахмат" со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

СпортЧетырнадцать футболистов "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом"Четырнадцать футболистов "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом"Читать подробнее

На 30-й минуте гол забил Лечи Садулаев.

"Ахмат" набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Сочи" - на последнем, 16-м месте, 19 баллов.

Перед началом матча главный тренер "Сочи" Роберт Морено заявил о массовом отравлении в команде.

"Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть", - заявил Морено, посетовав, что несколько игроков "даже толком не могут двигаться", но заменить их некем.

футбол Ахмат Сочи Роберт Морено Лечи Садулаев
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