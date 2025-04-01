"Зенит" анонсировал матч-легенд в честь столетия клуба

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Матч-легенд с участием бывших игроков "Зенита" пройдет 25 мая на "Газпром-Арене", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Он будет приурочен к столетию "Зенита", которое отмечается в этом году.

"Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова", - говорится в сообщении.

Полный список участников обнародуют позднее.

"Зенит" - десятикратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный – Суперкубка страны. Также он по разу выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР. На европейской арене петербургскому клубу по разу удалось выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.