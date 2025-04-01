Холанд выбыл из строя почти на два месяца

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Получивший травму нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернется в строй через полтора-два месяца, заявил главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

"Врачи сказали мне, что это от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и к старту клубного чемпионата мира он будет готов", - приводятся слова Гвардиолы на официальном сайте "Манчестер Сити".

Холанд получил травму по ходу кубкового матча с "Борнмутом" (2:1) и был заменен в начале второго тайма.

24-летний Холанд выступает в "Сити" с лета 2022 года, когда перешел из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). В нынешнем сезоне забил за английскую команду 30 голов и сделал четыре результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах.