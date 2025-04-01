Поиск

Холанд выбыл из строя почти на два месяца

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Получивший травму нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернется в строй через полтора-два месяца, заявил главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

"Врачи сказали мне, что это от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и к старту клубного чемпионата мира он будет готов", - приводятся слова Гвардиолы на официальном сайте "Манчестер Сити".

Холанд получил травму по ходу кубкового матча с "Борнмутом" (2:1) и был заменен в начале второго тайма.

24-летний Холанд выступает в "Сити" с лета 2022 года, когда перешел из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). В нынешнем сезоне забил за английскую команду 30 голов и сделал четыре результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах.

Манчестер Сити Эрлинг Холанд футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в парном разряде

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });