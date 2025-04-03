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Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино надеется на то, что Россию в скором времени удастся вернуть на международную арену. Свою позицию он высказал, выступая на конгрессе УЕФА в Белграде в четверг.

"Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено", - приводит слова Инфантино "Матч ТВ".

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой своих организаций.

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