Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино надеется на то, что Россию в скором времени удастся вернуть на международную арену. Свою позицию он высказал, выступая на конгрессе УЕФА в Белграде в четверг.

"Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено", - приводит слова Инфантино "Матч ТВ".

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой своих организаций.