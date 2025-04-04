Перешедшая под флаг Австралии Касаткина выбыла из турнира в Чарльстоне

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка России, а ныне австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в американском Чарльстоне.

В третьем круге соревнования в США она уступила американке Софии Кенин – 3:6, 6:7 (7:9(.

В мировом рейтинге Касаткина занимает 12-е место, Кенин – 44-е.

О смене спортивного гражданства Касаткина объявила 12 марта.

Продолжительное время Касаткина являлась первой ракеткой России. На ее счету восемь титулов на турнирах WTA. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Roland Garros-2022.