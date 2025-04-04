СКА победил московское "Динамо" и сократил отставание в серии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским "Динамо" в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

Результат встречи в Москве – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу СКА. Решающую шайбу петербуржцы провели в овертайме.

В составе СКА голы провели Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53), Сергей Сапего (72).

Авторы голов в составе "Динамо": Артем Михеев (5), Джордан Уил (46), Артем Ильемко (58).

СКА сократил отставание в серии (длится до четырех побед) – 2-3. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.