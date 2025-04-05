Действующий обладатель Кубка Гагарина "Металлург" выбыл из турнира

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 3:2 выиграл у магнитогорского "Металлурга" в пятом матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Победа стала для "Авангарда" решающей, омский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в четвертьфинал. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Металлург" выбывает из розыгрыша.

Два гола в составе "Авангарда" в пятом матче забросил Наиль Якупов (28, 35 минуты), один – Михаил Гуляев (27). Авторы голов в составе "Металлурга": Дмитрий Силантьев (45), Данила Юров (52).