Матвей Сафонов стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" досрочно завоевал звание чемпиона Франции по футболу, победив на своем поле "Анже" со счетом 1:0.

Игра прошла в рамках 28-го тура чемпионата.

За семь туров до финиша турнира ПСЖ стал недосягаем для ближайших преследователей. Он набрал 74 очка и опережает занимающий второе место "Монако" на 24 балла.

В составе ПСЖ чемпионом стал и вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб из "Краснодара" прошлым летом. В чемпионате Франции россиянин провел восемь матчей.

Теперь ПСЖ – 13-кратный чемпион Франции.