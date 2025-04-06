Чемпион WBA Asia Субханкулов заявил, что не удивлен победе Тима Цзю

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион WBA Asia и обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA Артур Субханкулов поделился впечатлениями от досрочной победы австралийца Тима Цзю над американцем Джозефом Спенсером.

"Результатом этого боя я не удивлен. Понимал и предполагал, что Тим Цзю после двух поражений подряд соберется и максимально серьезно отнесется к подготовке, уже не будет заглядывать за спины своим соперникам, строя планы на будущее. Теперь психологически Тиму будет легче, потому что победы заряжают и мотивируют на дальнейшие свершения", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

"Что касается возвращения в чемпионскую гонку, то ему нужен еще, как минимум, один бой. И в случае его успешного завершения, то уже можно рассматривать варианты чемпионских боев", - отметил спортсмен.

Как сообщалось, Тим Цзю победил Джозефа Спенсера в поединке в Австралии. Бой возглавил вечер бокса и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

Сам Субханкулов 25 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 3" встретится с австралийцем Ибрагимом Баллой. На кону будут стоять пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе.