Тим Цзю нокаутировал Джозефа Спенсера

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю победил американца Джозефа Спенсера в поединке в Австралии.

Бой возглавил вечер бокса и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

На счету 30-летнего Цзю на профессиональном ринге 25 побед и два поражения. Оба проигрыша предшествовали поединку со Спенсером.

Что касается 25-летнего Спенсера, он потерпел второе поражение при 19 победах.

Экс-чемпион WBO в среднем весе Тим Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.