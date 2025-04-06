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ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над "Динамо" в московском дерби в рамках 23-го тура чемпионата России. Игра прошла на поле армейцев.

На 15-й минуте состоялся автогол динамовца Дмитрия Скопинцева, на 24-й Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счет. На 78-й в составе ЦСКА отличился Мойзес, на 90+6 – Иван Обляков (с пенальти).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 900-й матч в карьере.

ЦСКА набрал 44 очка и, опередив "Динамо" (42), поднялся на четвертое место. "Динамо" занимает пятую строчку.

Игорь Акинфеев Динамо ЦСКА футбол РПЛ
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