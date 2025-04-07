В RCC сообщили о вероятном проведении боя Шлеменко и Ковалева 31 мая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Шлеменко и белорус Владислав Ковалев по прозвищу "Белаз" 31 мая в Екатеринбурге должны провести поединок по правилам ММА на турнире RCC 22. Об этом заявил глава RCC Николай Клименко.

"Можно сказать, что бой Шлеменко vs Белаз перешел в статус разработки. Скоро бойцы получат контракты, чтобы их подписать", - приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Экс-чемпион Bellator 40-летний Шлеменко одержал в ММА 66 побед, потерпел 15 поражений, один бой завершил вничью, еще один его поединок признан несостоявшимся. На счету 26-летнего Ковалева в смешанных единоборствах пять побед и два поражения. При этом он известен также по своим выступлениям на голых кулаках.