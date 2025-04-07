Поиск

"Краснодар" подписал контракт с бразильским футболистом Густаво Сантосом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Лидирующий в чемпионате России по футболу "Краснодар" приобрел у греческой "Ламии" бразильца Густаво Сантоса.

"Густаво Сантос подписал с "Краснодаром" контракт, который начнет действовать с 15 июня 2025-го и завершится 30 июня 2029 года", - говорится в сообщении российского клуба.

24-летний спортсмен профессиональную карьеру начал в португальском "Трофенсе". На протяжении последних двух лет он играл за "Ламию", забив в 19 матчах шесть голов.

Краснодар футбол Густаво Сантос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потолок зарплат в КХЛ поднимут до 1 млрд рублей

Потолок зарплат в КХЛ поднимут до 1 млрд рублей

Главное лицо мирового хоккея. Овечкин побил "вечный" рекорд

Главное лицо мирового хоккея. Овечкин побил "вечный" рекорд

Овечкин признан единственной звездой дня в НХЛ

Знаменитости поздравляют Овечкина с рекордом

СКА проиграл московскому "Динамо" и выбыл из Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ

Овечкин побил рекорд Гретцки

Овечкин побил рекорд Гретцки

"Спартак" в большинстве разгромил "Ростов" и вернулся на второе место в РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

"Краснодар" победил "Акрон" и упрочил лидерство в РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });