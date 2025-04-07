"Краснодар" подписал контракт с бразильским футболистом Густаво Сантосом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Лидирующий в чемпионате России по футболу "Краснодар" приобрел у греческой "Ламии" бразильца Густаво Сантоса.

"Густаво Сантос подписал с "Краснодаром" контракт, который начнет действовать с 15 июня 2025-го и завершится 30 июня 2029 года", - говорится в сообщении российского клуба.

24-летний спортсмен профессиональную карьеру начал в португальском "Трофенсе". На протяжении последних двух лет он играл за "Ламию", забив в 19 матчах шесть голов.