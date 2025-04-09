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Чемпионат Азии и Океании по самбо-2025 пройдет в Узбекистане

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ташкент с 14 по 20 апреля примет Чемпионат Азии и Океании по самбо 2025 года. Соревнования среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек, кадетов, мастеров, а также слепых и слабовидящих пройдут в столичном спортивном комплексе "Узбекистан".

"Ассоциация самбо Узбекистана неоднократно принимала у себя крупные турниры календаря ФИАС, включая чемпионат мира по самбо-2021. В этом году также запланирована насыщенная программа соревнований, в рамках которой в течение семи дней за звание сильнейших самбистов Азии и Океании поборются взрослые, юниоры и юниорки, юноши и девушки, кадеты, мастера, а также слепые и слабовидящие спортсмены. Всего ожидается участие команд из 25 стран", - заявил вице-президент Международной федерации самбо, глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев. Его слова приводит пресс-служба ФИАС.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в последние годы конкуренция среди участников заметно возросла. Если еще 10-15 лет назад традиционными фаворитами считались команды из стран Центральной Азии и Монголии, то сегодня в спину дышат представители Кореи, Филиппин, Индонезии и других национальных федераций, демонстрирующие заметный рост технического мастерства, неуступчивость и нацеленность на медали", – отметил он.

самбо ФИАС Узбекистан
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