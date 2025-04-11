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В Федерации кикбоксинга уверены в успехе россиян после решения по допуску с флагом и гимном

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский кикбоксинг полноценно возвращается на международный уровень, такое мнение высказал руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Мышев после решения WKF о допуске россиян на соревнования под флагом и гимном РФ.

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"Наконец-то можно с уверенностью сказать, что российский кикбоксинг возвращается на международный уровень, это открывает новые перспективы для спортсменов нашей сборной команды, они действительно изголодались по международным стартам, ведь долгие годы сборная российская сборная становилась первой в медальном зачете практически на всех крупных соревнованиях", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Надеюсь, что как можно больше спортсменов различных видов спорта в нашей стране получат такую же возможность показать себя на международных чемпионатах в ближайшее время. Помимо этого, в этом году и в профессиональном кикбоксинге произошли позитивные изменения в отношении наших спортсменов — совсем недавно свою первую победу в рамках GLORY одержал член национальной сборной России по кикбоксингу Асадулла Насипов", - отметил он.

Ранее сообщалось, Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под государственной символикой РФ. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров между ФКР и WKF.

кикбоксинг Владимир Мышев Асадулла Насипов
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