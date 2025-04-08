СКА объявил о переходе Ивана Демидова в "Монреаль Канадиенс"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий СКА Иван Демидов в скором времени перейдет в клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс", сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий покинет Санкт-Петербург и присоединится к "Монреаль Канадиенс" уже в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Права на 19-летнего Демидова в КХЛ останутся у СКА. В свою очередь, СКА договорился с "Монреалем" о возвращении хоккеиста, если ему не удастся закрепиться в НХЛ.

Демидов – воспитанник системы СКА. В составе "СКА-1946" стал обладателем Кубка Харламова-2024. В СКА он набрал 54 (22+32 по системе "гол+пас") очка в 71 игре в сезоне-2024/25, став лучшим бомбардиром команды.