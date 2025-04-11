"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" на старте серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" взяли верх над московским "Спартаком" в первой встрече в рамках серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Результат матча в Уфе – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

"Спартак" повел в счете на 7-й минуте, когда отличился Адам Ружичка.

"Салават Юлаев" ответил четырьмя голами, их авторами стали Деннис Ян (15, 17), Артем Пименов (52), Ярослав Цулыгин (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 13 апреля в Уфе.