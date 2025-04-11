Поиск

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" на старте серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" взяли верх над московским "Спартаком" в первой встрече в рамках серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Результат матча в Уфе – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

"Спартак" повел в счете на 7-й минуте, когда отличился Адам Ружичка.

"Салават Юлаев" ответил четырьмя голами, их авторами стали Деннис Ян (15, 17), Артем Пименов (52), Ярослав Цулыгин (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 13 апреля в Уфе.

Салават Юлаев КХЛ Спартак хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"

Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Всемирная федерация кикбоксинга разрешила россиянам выступать под флагом РФ

Дегтярев уверен в восстановлении соответствия РУСАДА кодексу ВАДА в этом году

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

Три медали завоевали россияне во второй день ЧЕ по вольной борьбе

В МОК заявили о диалоге с федерациями по допуску россиян на ОИ-2026

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });