Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Континентальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф турнира, по его итогам сформировались пары 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.
Они выглядят следующим образом:
"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа) – "Спартак" (Москва). Победители этих пар в следующем раунде выйдут друг на друга.
"Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва) – "Ак Барс" (Казань). Победители этих пар в следующем раунде выйдут друг на друга.
Серии стартуют 11-12 апреля и традиционно будут длиться до четырех побед.
Во втором раунде команды Западной конференции играют против представителей Восточной.