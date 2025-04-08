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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ
Кубок Гагарина в руках у игрока
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Континентальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф турнира, по его итогам сформировались пары 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Они выглядят следующим образом:

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа) – "Спартак" (Москва). Победители этих пар в следующем раунде выйдут друг на друга.

"Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва) – "Ак Барс" (Казань). Победители этих пар в следующем раунде выйдут друг на друга.

Серии стартуют 11-12 апреля и традиционно будут длиться до четырех побед.

Во втором раунде команды Западной конференции играют против представителей Восточной.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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