"Спартак" уступил махачкалинскому "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 потерпели поражение от махачкалинского "Динамо" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

На 10-й минуте состоялся автогол спартаковца Даниила Денисова, на 16-й отличился Хуссем Мрезиг.

"Спартак" отыграл один гол на 68-й минуте благодаря точному удару Тео Бонгонда. На 87-й минуте хозяева заработали право на пенальти, однако Хесус Медина не смог его реализовать.

У "Спартака" по-прежнему 47 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте идет "Краснодар" (52), на третьем – петербургский "Зенит" (47), которые в субботу сыграют между собой.

"Динамо" из Махачкалы – на девятой строчке, 27 очков.