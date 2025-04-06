"Спартак" в большинстве разгромил "Ростов" и вернулся на второе место в РПЛ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили "Ростов" в 23-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Ростове-на-Дону.

На 65-й минуте отличился Наиль Умяров, на 68-й – Кристофер Мартинс, на 88-й – Эсекьель Барко.

На 45+4 минуте в составе "Ростова" за грубый фол был удален Алексей Сутормин.

"Спартак" набрал 47 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережаем имеющий аналогичное число баллов "Зенит" (Санкт-Петербург). Во главе таблицы – "Краснодар": 52 очка.

"Ростов" располагается на седьмой строчке, 33 очка.