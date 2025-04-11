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"Авангард" обыграл "Локомотив" на старте серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" взяли верх над ярославским "Локомотивом" в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Игра в Ярославле завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу "Авангарда".

В составе победителей голы провели Рид Буше (1-я минута), Майкл Маклауд (28), Наиль Якупов (49), Райан Спунер (55).

Автор гола в составе "Локомотива" - Байрон Фрейз (40).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда", следующий матч пройдет 13 апреля в Ярославле.

Локомотив Авангард КХЛ хоккей
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