"Трактор" и "Ак Барс" выиграли в первых матчах серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" и казанского "Ак Барса" одержали победы в стартовых матчах четвертьфинальной серии Кубка Гагарина КХЛ.
"Трактор" на своем льду одолел минское "Динамо" со счетом 4:2 (0:0, 0:0, 4:2).
В составе "Трактора" голы провели Александр Кадейкин (43-я минута), Максим Шабанов (60), Виталий Кравцов (60), Артем Блажиевский (60, в пустые ворота).
Авторы голов в составе минчан: Илья Усов (49), Роман Горбунов (50).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет в Челябинске 14 апреля.
"Ак Барс" в Москве выиграл у местного "Динамо" - 5:3 (2:0, 0:1, 3:2).
В составе казанского клуба отличились Дмитрий Яшкин (6, 60 – в пустые ворота), Эрик О"Делл (15), Митчелл Миллер (51), Илья Сафонов (59).
Точные броски у "Динамо" нанесли Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53), Макс Комтуа (56).
Счет в серии – 1-0 в пользу "Ак Барса", следующая игра пройдет в Москве 14 апреля.