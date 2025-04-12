"Трактор" и "Ак Барс" выиграли в первых матчах серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" и казанского "Ак Барса" одержали победы в стартовых матчах четвертьфинальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

"Трактор" на своем льду одолел минское "Динамо" со счетом 4:2 (0:0, 0:0, 4:2).

В составе "Трактора" голы провели Александр Кадейкин (43-я минута), Максим Шабанов (60), Виталий Кравцов (60), Артем Блажиевский (60, в пустые ворота).

Авторы голов в составе минчан: Илья Усов (49), Роман Горбунов (50).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет в Челябинске 14 апреля.

"Ак Барс" в Москве выиграл у местного "Динамо" - 5:3 (2:0, 0:1, 3:2).

В составе казанского клуба отличились Дмитрий Яшкин (6, 60 – в пустые ворота), Эрик О"Делл (15), Митчелл Миллер (51), Илья Сафонов (59).

Точные броски у "Динамо" нанесли Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53), Макс Комтуа (56).

Счет в серии – 1-0 в пользу "Ак Барса", следующая игра пройдет в Москве 14 апреля.