Боксер Павел Силягин уверен, что уход Сергея Ковалева из бокса будет красивым

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин, обладатель пояса IBF Interсontinental россиянин Павел Силягин считает соотечественника Сергея Ковалева фаворитом поединка против немца Артура Манна.

Бой пройдет 18 апреля в Челябинске в статусе главного поединка турнира IBA.PRO 2. Этот поединок будет прощальным для Ковалева.

"Я верю, что Сергей Ковалев одержит победу в поединке против Артура Манна и уйдет красиво, поэтому могу назвать Сергея фаворитом в этом противостоянии", - сказал Силягин "Интерфаксу".

"Карьеру Сергея можно смело назвать успешной. Он поднимался все выше и выше, упорно тренировался, не отступал и многого добился. Не могу сказать, что я смотрел все бои Сергея, но Ковалев всегда был на слуху, я видел различные нарезки с моментами его боев. В них Сергей всегда демонстрировал отличную работу передней рукой и показывал, что ей тоже можно посылать соперников на настил ринга", - отметил Силягин.

На счету 42-летнего экс-чемпиона WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Ковалева на профессиональном ринге 35 побед (29 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при четырех поражениях. Представитель Германии владел поясом WBO International в первом тяжелом весе. Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.