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"Зенит" разгромил "Краснодар" в РПЛ

"Зенит" разгромил "Краснодар" в РПЛ
Андрей Мостовой ("Зенит") во время матча
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 взяли верх над "Краснодаром" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

На 16-й минуте "Краснодар" повел в счете благодаря голу Никиты Кривцова.

Уже в первом тайме "Зенит" не только отыгрался, но и вышел вперед, в его составе отличились Андрей Мостовой (29) и Лусиано Гонду (38).

На 80-й минуте преимущество "Зенита" в счете упрочил Максим Глушенков, а на 90+1 довел до крупного Луис Энрике.

"Зенит" набрал 50 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего "Краснодара" (52) до двух баллов.

В следующем тур "Зенит" дома сыграет с подмосковными "Химками", матч пройдет 20 апреля. Сутками ранее "Краснодар" примет у себя грозненский "Ахмат".

Зенит Краснодар РПЛ футбол
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