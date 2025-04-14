Даниил Медведев вернулся в топ-10 мирового рейтинга

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает девятое место и, таким образом, спортсмен вернулся в топ-10 рейтинга.

С девятого на восьмое место поднялся еще один российский теннисист Андрей Рублев.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Янник Синнер (Италия). Испанец Карлос Алькарас поднялся с третьего на второе место, в обратном направлении проследовал немец Александр Зверев.