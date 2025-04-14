В Ташкенте завершился первый день чемпионата Азии и Океании по самбо-2025

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Ташкенте разыграны первые комплекты наград в рамках чемпионата Азии и Океании по самбо-2025.

Соревнования среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек, кадетов, мастеров, а также слепых и слабовидящих проходят в спортивном комплексе "Узбекистан".

Больше всех золотых медалей в первый день соревнований завоевали самбисты Узбекистана, на их счету 13 наград высшего достоинства. Следом по числу золотых наград идет команда Казахстана – шесть медалей.

Соревнования пройдут до 20 апреля.