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Россиянин Иван Демидов отметился голом в дебютном матче в НХЛ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новичок "Монреаля" российский нападающий Иван Демидов провел гол и сделал результативный пас в дебютной игре НХЛ против "Чикаго".

СпортСКА объявил о переходе Ивана Демидова в "Монреаль Канадиенс"Читать подробнее

Однако результативная игра 19-летнего дебютанта из России канадскую команду от поражения не спасла: хоккеисты "Чикаго" выиграли – 4:3 (победитель определился в серии буллитов.

Демидов – воспитанник системы СКА. В составе "СКА-1946" стал обладателем Кубка Харламова-2024. В СКА он набрал 54 (22+32 по системе "гол+пас") очка в 71 игре в сезоне-2024/25, став лучшим бомбардиром команды.

О его уходе в "Монреаль" петербургский клуб объявил 8 апреля. Согласно сообщению, "Монреаль" отпустит игрока в СКА, если Демидову не удастся закрепиться в НХЛ.

Монреаль НХЛ СКА Чикаго Иван Демидов
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