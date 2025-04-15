"Спартак" вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с "Салаватом Юлаевым"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" обыграли уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Результат встречи в Москве – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу "Спартака".

В составе столичной команды голы провели Николай Голдобин (12-я минута), Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28), Адам Ружичка (59). В составе "Салавата" отличились Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Спартака". Следующая игра пройдет вновь в Москве 17 апреля.