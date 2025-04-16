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Узбекистан выиграл медальный зачет чемпионата Азии и Океании по самбо

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Узбекистана по самбо заняла первое место в медальном зачете по итогам прошедшего в Ташкенте чемпионата Азии и Океании.

На счету узбекских самбистов 24 золотые, пять серебряных и 10 бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Казахстана (9, 8, 17), третье – команда Филиппин (2, 1, 0).

В зачет вошли результаты соревнований по самбо (включая боевое самбо) среди мужчин, женщин, слепых и слабовидящих спортсменов 38 весовых категориях.

Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев назвал сенсационными достижения сборной Филиппин.

"Несмотря на то, что сборные Узбекистана и Казахстана ожидаемо вышли в лидеры медального зачета Чемпионате Азии и Океании по самбо, настоящей сенсацией соревнований стало выступление команды Филиппин. Филиппинские спортсмены завоевали золото в женском спортивном (Сидни Си, +80кг) и боевом самбо (Айслин Агнес Йап, 80 кг), а также серебро среди слепых спортсменов (Ричмонд Ревина, 64 кг)", - приводит слова Муллаева пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

"Также не могу не отметить выступление австралийского спортсмена Марка Тромппа, занявшего второе место в весовой категории до 79 кг среди тотально слепых спортсменов, и проявившего изобретательность и смекалку в ходе всех трех схваток", - отметил Муллаев.

"Для представителей боевого самбо прошедший Чемпионат стал не только возможностью побороться за медали и звание сильнейших спортсменов Азиатского континента, но и важным этапом подготовки к Всемирным играм в Чэнду (КНР) в августе этого года", - сказал глава Союза самбо Азии и Океании.

В соревновании приняли участие спортсмены из 21 национальной федерации.

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