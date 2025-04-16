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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев покинул "Сочи"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Сочи" расторг контракт с нападающим Александром Хохлачевым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Благодарим Александра за работу, желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

31-летний форвард стал игроком "Сочи" по ходу нынешнего сезона. В 42 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (7+10 по системе "гол+пас") очков.

Хохлачев является воспитанником московского "Спартака". В КХЛ также играл за петербургский СКА, омский "Авангард" и хабаровский "Амур", в НХЛ – за "Бостон". Кубок Гагарина он выиграл вместе со СКА и "Авангардом".

Сочи Александр Хохлачев хоккей
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