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"Зенит" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 57-й минуте гол забил Александр Соболев, на 64-й - Матео Кассьера.

В первом матче также победил "Зенит" (1:0).

В финале верхней части сетки турнира "Зенит" сыграет с победителем пары ЦСКА - "Динамо" (оба - Москва). "Ростов", опускается в нижнюю сетку, Путь регионов, где в полуфинале встретится с московским "Локомотивом".

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