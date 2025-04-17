Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге сформировались пары первого раунда Кубка Стэнли.
Они выглядят следующим образом:
"Торонто" - "Оттава"
"Тампа-Бэй" - "Флорида"
"Вашингтон" - "Монреаль"
"Каролина" - "Нью-Джерси"
"Виннипег" - "Сент-Луис"
"Даллас" - "Колорадо"
"Вегас" - "Миннесота"
"Лос-Анджелес" - "Эдмонтон"
Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Флорида".
Плей-офф стартует 20 апреля, при этом 18 апреля некоторые команды проведут последние матчи в рамках регулярного чемпионата.