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МЮ в драматичном матче обыграл "Лион" и вышел в полуфинал ЛЕ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:4 победили французский "Лион" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Манчестере, победитель определился в дополнительное время.

Основное время завершилась со счетом 2:2 - как и первая игра во Франции.

На исходе основного времени вторую желтую карточку получил футболист "Лиона" Корентен Толиссо. Однако это не помешало "Лиону" вскоре оторваться на два гола. Но МЮ все же смог забить три гола (в том числе - в компенсированное время) и обеспечить себе победу.

В составе английской команды авторами голов стали Мануэль Угарте (10-я минута), Диого Далот (45+1), Бруно Фернандеш (114, с пенальти), Кобби Майну (120), Хари Магуайр (120+1).

В составе "Лиона" отличились Толиссо (71), Николас Тальяфико (78), Райан Шерки (105), Александр Ляказетт (110, с пенальти). В полуфинале МЮ сыграет с испанским клубом "Атлетик".

Манчестер Юнайтед Лион УЕФА
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