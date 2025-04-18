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Российский вратарь помог норвежской команде одолеть "Лацио" и выйти в полуфинал ЛЕ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Норвежский футбольный клуб "Буде/Глимт" стал полуфиналистом Лиги Европы УЕФА, пройдя в четвертьфинале итальянский "Лацио".

Ответная игра прошла в Риме.

На 21-й минуте Валентин Кастельянос вывел "Лацио" вперед, на 90+3 Тиджани Нослин упрочил преимущество итальянской команды. Это позволило хозяевам перевести матч в дополнительное время (результат первой игры - 2:0 в пользу "Буде/Глимт").

В дополнительное время соперники обменялись голами: на 100-й минуте отличился футболист "Лацио" Булайе Диа, на 109-й - игрок норвежского клуба Андреас Хельмерсен (вскоре удаленный за вторую желтую карточку). 3:1 - после дополнительного времени.

В серии пенальти успешнее оказался "Буде/Глимт" (3:2), а главным героем стал российский вратарь норвежцев Никита Хайкин. Он отразил два удара, один раз соперник пробил мимо ворот.

В полуфинале "Буде/Глимт" сыграет с английским "Тоттенхэмом".

Рим УЕФА Лацио
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