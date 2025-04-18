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Тренер Розанов отверг обвинения фигуристки Жилиной в домогательствах

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Тренер Сергей Розанов назвал не соответствующими действительности обвинения фигуристки Вероники Жилиной в домогательствах с его стороны

"Все сказанное про меня - абсолютная ложь", - приводит слова Розанова "Матч ТВ".

По ранее распространенным в СМИ словам 16-летней Жилиной инцидент произошел на сборах в Кисловодске несколько лет назад. На тот момент ей было 11 лет.

С Жилиной Розанов работал, будучи тренером академии Евгения Плющенко.

Вероника Жилина Евгений Плющенко Сергей Розанов
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