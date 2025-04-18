РПЛ ввела в ФК "Химки" внешнее управление

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига ввела внешнее управление в футбольном клубе "Химки", заявил глава РПЛ Александр Алаев.

"По согласованию с коллегами из РФС и комиссии по лицензированию будет введен определенный вид внешнего управления: ни один платеж футбольного клуба "Химки" не может быть совершен без согласования с лигой", - приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

В настоящий момент "Химки" испытывают финансовые проблемы, у клуба есть большие долги, игроки перестали получать зарплату.

"Часть денег футболисты получат. Но это первый шаг, чтобы эффектно урегулировать задолженность", - сказал Алаев.

За шесть туров до финиша чемпионата "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице.