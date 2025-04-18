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"Трактор" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским "Динамо"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" одолели минское "Динамо" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу "Трактора".

В составе челябинской команды точные броски нанесли Логан Дэй (4 минута), Андрей Светлаков, (42), Чарльз Робинсон (49). Авторы голов в составе "Динамо": Виталий Пинчук (12), Илья Усов (26).

"Трактор" увеличил преимущество в серии до четырех побед.

Следующий матч состоится в Челябинске 20 апреля.

Динамо КХЛ Минск Трактор хоккей Кубок Гагарина
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