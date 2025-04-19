Сергей Ковалев победил Артура Манна в своем прощальном поединке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев техническим нокаутом победил немца Артура Манна в главном поединке турнира IBAPro 2 в Челябинске.

Бой был завершен в седьмом раунде.

Как анонсировалось, для 42-летнего россиянина бой стал последним в карьере.

На кону рассчитанного на 10 раундов поединка будет стоял пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

42-летний Ковалев - бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. На его счету теперь 36 побед (30 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при пяти поражениях. Немец владел поясом WBO International в первом тяжелом весе. Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.