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Более 30 тыс. человек из 24 стран зарегистрировались на участие в Казанском марафоне

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для участия в Казанском марафоне заявки за две недели до старта подали 30 470 человек, сообщает пресс-служба соревнования.

Основатель и директор марафона Вадим Янгиров назвал важной вехой преодоление планки в 30 тысяч регистраций.

"Сказать, что мы счастливы – ничего не сказать! Это подтверждает наш статус как одного из ключевых событий в международном беговом календаре. Мы видим растущий интерес не только в России, но и за рубежом, и стремимся дальше развивать это движение", – сказал Янгиров.

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Международное представительство включает 116 участников из Белоруссии, 76 - из Казахстана, 20 - из Узбекистана, а также спортсменов из Германии, Румынии, Испании, Греции и Турции.

"Особое внимание заслуживает участие атлетов из стран БРИКС, включая представителей Китая и ЮАР, что подчеркивает растущую международную значимость марафона", - отметили организаторы.

Основной состав участников представлен российскими бегунами – 29 640 человек. Российская география участников охватывает 81 регион. Лидерами по количеству зарегистрированных спортсменов стали Республика Татарстан (7844), Москва (6621), Санкт-Петербург (1471), Свердловская (857) и Самарская (843) области.

Из 30 тысяч зарегистрированных участников — 16 275 мужчин (54,25%) и 13 725 - женщин (45,75%).

"По предварительным данным, полученным от Комитета по развитию туризма Исполкома Казани, в дни проведения Казанского марафона, совпадающие с первомайскими праздниками, загрузка гостиниц достигнет 100%", - говорится в сообщении.

Между тем, организаторы поставили цель установить новый рекорд по количеству участников. Ожидается, что всего на старт выйдут 35 тыс. спортсменов.

Казанский марафон
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