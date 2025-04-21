Фигуристы Худайбердиева и Базин объявили о завершении карьеры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, вместе выступавшие в танцах на льду, объявили о завершении карьеры.

"Через пару недель создаются списки сборной команды на сезон 2025-26, поэтому принято решение не отбирать чьи-то возможности, а главное - не обманывать самих себя и людей вокруг фразами про паузы, раздумья и прочие миражи. Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки", - приводит слова Худайбердиевой "Матч ТВ".

Спортсменка заявила, что гордится своими результатами.

"Я стала чемпионкой России и этим горжусь больше всего в жизни, это моя главная награда. Я не могу пренебрежительно относиться к своему пути спортсменки и не ценить этот результат, ведь его тоже могло не произойти, случись поворот моей судьбы немного под другим градусом", - сказала фигуристка.

Егор Базин, в свою очередь, заявил, что главная цель была выступить на Олимпийских играх.

"Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Все это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше. Внутри России целей мы, наверное, уже не ставили. То, что хотели выиграть, - мы выиграли", - сказал он.

Худайбердиева и Базин - чемпионы России (2023), дважды (2024, 2025) серебряные призеры, а также бронзовые призеры (2022).