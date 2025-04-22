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Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Монреаль" в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Встреча прошла в "Вашингтоне" и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Победитель матча определился в овертайме.

Счет в серии плей-офф – 1-0 в пользу столичного клуба, следующая встреча состоится также на льду "Вашингтона" в ночь на 24 апреля по московскому времени.

Два гола и одну результативную передачу оформил на свой счет нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин. Его точные броски состоялись в первом периоде и в овертайме, голевой пас – во втором периоде.

С учетом регулярных чемпионатов (897 голов) и плей-офф (74) на счету 39-летнего Овечкина в карьере в НХЛ 971 гол. Лидирует канадец Уэйн Гретцки - 1016 (894 в регулярках +122 в плей-офф) голов. Овечкин в настоящее время – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах (897).

Александр Овечкин Вашингтон Монреаль НХЛ хоккей
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