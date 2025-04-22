Боксер Сосулин назвал вызовом предстоящий бой за WBA Gold с Бастидой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сосулин рассчитывает показать зрелищный бокс в поединке против аргентинца Лукаса Брайана Бастиды за пояс WBA Gold в первом среднем весе.

"Такие боксеры, как Бастида, это ребята с плотной техникой, которые не избегают ближней дистанции, они готовы идти в размен. Этот бой - очень хорошая проверка для меня, очередной вызов. Я никогда не избегал конкурентных противостояний, это можно посмотреть по моей статистике. У меня не было проходных поединков", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

"Понимаю, что победа в предстоящем поединке может хорошо поднять меня в рейтингах. Ответственность из-за этого? Я давно стремился к тому, чтобы сначала просто попасть в рейтинги. Эта работа продолжается, и наша задача на данный момент — попасть в топ 5 рейтинга WBA", - отметил спортсмен.

"Да, чемпионом в моем весе является Теренс Кроуфорд. Я смотрю его бои и восхищаюсь техникой этого парня. Но и мы двигаемся вперед, стремимся повышать оппозицию, потому что только в боях с именитыми ребятами можно заявить о себе на весь мир. Сейчас у меня бой с Бастидой, сфокусирован на этом поединке за WBAGold. Хочется показать хороший и зрелищный бокс", - сказал Сосулин.

Поединок пройдет 25 апреля в Уфеи возглавит турнир IBA.PRO 3.

В профессиональном боксе Сосулин идет без поражений. На его счету 10 побед пять из них – нокаутом. Его соперник, Бастида, выиграл 22 поединка (13 – досрочно), проиграл в трех боях, один завершился вничью.