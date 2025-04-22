Поиск

Боксер Сосулин назвал вызовом предстоящий бой за WBA Gold с Бастидой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сосулин рассчитывает показать зрелищный бокс в поединке против аргентинца Лукаса Брайана Бастиды за пояс WBA Gold в первом среднем весе.

"Такие боксеры, как Бастида, это ребята с плотной техникой, которые не избегают ближней дистанции, они готовы идти в размен. Этот бой - очень хорошая проверка для меня, очередной вызов. Я никогда не избегал конкурентных противостояний, это можно посмотреть по моей статистике. У меня не было проходных поединков", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

СпортРоссиянин Сосулин проведет бой за пояс WBA Gold с аргентинцем БастидойЧитать подробнее

"Понимаю, что победа в предстоящем поединке может хорошо поднять меня в рейтингах. Ответственность из-за этого? Я давно стремился к тому, чтобы сначала просто попасть в рейтинги. Эта работа продолжается, и наша задача на данный момент — попасть в топ 5 рейтинга WBA", - отметил спортсмен.

"Да, чемпионом в моем весе является Теренс Кроуфорд. Я смотрю его бои и восхищаюсь техникой этого парня. Но и мы двигаемся вперед, стремимся повышать оппозицию, потому что только в боях с именитыми ребятами можно заявить о себе на весь мир. Сейчас у меня бой с Бастидой, сфокусирован на этом поединке за WBAGold. Хочется показать хороший и зрелищный бокс", - сказал Сосулин.

Поединок пройдет 25 апреля в Уфеи возглавит турнир IBA.PRO 3.

В профессиональном боксе Сосулин идет без поражений. На его счету 10 побед пять из них – нокаутом. Его соперник, Бастида, выиграл 22 поединка (13 – досрочно), проиграл в трех боях, один завершился вничью.

бокс IBA Павел Сосулин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ, уступая со счетом 0:2

Сергей Ковалев победил Артура Манна в своем прощальном поединке

РПЛ ввела в ФК "Химки" внешнее управление

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });