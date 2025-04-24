Российский дзюдоист Лаврентьев выиграл золото чемпионата Европы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Данил Лаврентьев стал победителем чемпионата Европы 2025 года по дзюдо в Черногории.

В финале соревнования он оказался сильнее итальянца Мануэля Ломбардо.

Это первая у россиян награда высшего достоинства на этом турнире. Накануне серебряными призерами континентального чемпионата стали Аюб Блиев и Мурад Чопанов.

Соревнование проходит в Черногории. Российские дзюдоисты выступают в качестве нейтральных атлетов.