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Российский дзюдоист Лаврентьев выиграл золото чемпионата Европы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Данил Лаврентьев стал победителем чемпионата Европы 2025 года по дзюдо в Черногории.

В финале соревнования он оказался сильнее итальянца Мануэля Ломбардо.

Это первая у россиян награда высшего достоинства на этом турнире. Накануне серебряными призерами континентального чемпионата стали Аюб Блиев и Мурад Чопанов.

Соревнование проходит в Черногории. Российские дзюдоисты выступают в качестве нейтральных атлетов.

дзюдо Данил Лаврентьев Черногория
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