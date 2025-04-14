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Десять золотых медалей завоевали россияне на ЧЕ по спортивной борьбе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Обладатели семнадцати наград стали российские спортсмены на прошедшем в Братиславе чемпионате Европы по спортивной борьбе.

На их счету десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

В программу чемпионата традиционно вошли вольная борьба, женская борьба и греко-римская борьба.

Последним из россиян медаль завоевал борец греко-римского стиля Садык Лалаев, ставший бронзовым призером в весе до 60 кг.

Россияне выиграли наибольшее число наград (включая золотых) и в неофициальном медальном зачете отечественная команда заняла первое место. На втором разместился Азербайджан (4, 2, 7), на третьем – Украина (4, 0 5).

Россияне и белорусы выступили на турнире под нейтральным флагом.

вольная борьба греко-римская борьба женская борьба
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