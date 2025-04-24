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Одиннадцать золотых медалей завоевали российские самбисты на ЧЕ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россияне завоевали 11 золотых, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы по самбо в Лимасоле (Кипр).

Обладателями наград высшего достоинства в спортивном самбо стали Дарья Кузьмина (весовая категория – до 59 кг), Павел Иванов (до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Денис Калинин (до 79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг); в боевом самбо – Алдар Намсараев (до 58 кг), Павел Пантелеев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг), Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг).

Серебряные медали завоевали Софья Емелюкова (до 50 кг), Диана Гамидова (до 65 кг), Алексей Иванов (до 79 кг, боевое самбо).

Бронзовыми призерами стала Анастасия Поликарпова (до 54 кг), Магомед Гасанов (до 98 кг).

Россияне и белорусы выступили на турнире под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

самбо ФИАС
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