Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы-2025.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг он одолел грузина Тато Григалашвили.

Это вторая на турнире награда высшего достоинства у россиян. Ранее золото завоевал Данил Лаврентьев, серебряными призерами континентального чемпионата стали Аюб Блиев и Мурад Чопанов.

Соревнование проходит в Подгорице (Черногория). Российские дзюдоисты выступают в качестве нейтральных спортсменов.