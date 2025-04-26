Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Монреалем"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Монреаля" со счетом 6:3 обыграли "Вашингтон" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Монреаля".

В начале третьего периода в составе "Вашингтона" гол провел российский нападающий Александр Овечкин. Это позволило столичной команде сравнять счет – 3:3. Однако в оставшееся до конца периода время соперник забросил еще три шайбы и победил.

Счет в серии до четырех побед сократился, "Вашингтон" по-прежнему ведет – 2-1.

Для 39-лнего Овечкина гол стал 75-м в карьере в плей-офф, по этому показателю он занимает 13-е место в плей-офф. Лидер – канадец Уэйн Гретцки, 122.

Прошедшей ночью в НХЛ прошли еще два матча.

"Нью-Джерси" дома во втором овертайме обыграл "Каролину" - 3:2. В составе "Каролины" голевой передачей отметился россиянин Андрей Свечников. Счет в серии – 2-1 в пользу "Каролины".

"Эдмонтон" на своем льду взял верх над "Лос-Анджелесом" - 7:4. На счету Василий Подкользина из "Эдмонтона" - голевая передача. Счет в серии – 2-1 в пользу "Лос-Анджелеса".