Поиск

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Монреалем"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Монреаля" со счетом 6:3 обыграли "Вашингтон" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Монреаля".

В начале третьего периода в составе "Вашингтона" гол провел российский нападающий Александр Овечкин. Это позволило столичной команде сравнять счет – 3:3. Однако в оставшееся до конца периода время соперник забросил еще три шайбы и победил.

СпортГлавное лицо мирового хоккея. Овечкин побил "вечный" рекордГлавное лицо мирового хоккея. Овечкин побил "вечный" рекордЧитать подробнее

Счет в серии до четырех побед сократился, "Вашингтон" по-прежнему ведет – 2-1.

Для 39-лнего Овечкина гол стал 75-м в карьере в плей-офф, по этому показателю он занимает 13-е место в плей-офф. Лидер – канадец Уэйн Гретцки, 122.

Прошедшей ночью в НХЛ прошли еще два матча.

"Нью-Джерси" дома во втором овертайме обыграл "Каролину" - 3:2. В составе "Каролины" голевой передачей отметился россиянин Андрей Свечников. Счет в серии – 2-1 в пользу "Каролины".

"Эдмонтон" на своем льду взял верх над "Лос-Анджелесом" - 7:4. На счету Василий Подкользина из "Эдмонтона" - голевая передача. Счет в серии – 2-1 в пользу "Лос-Анджелеса".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" в драматичном матче победил махачкалинское "Динамо"

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Вегас" в НХЛ

Хет-трик россиянина Бучневича помог "Сент-Луису" одолеть "Виннипег" в НХЛ

Российский дзюдоист Лаврентьев выиграл золото чемпионата Европы

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеист "Автомобилиста" Голышев попался на допинге

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });