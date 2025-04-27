Рублев выбыл из турнира Masters в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в третьем круге турнира категории Mastersв Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Бублика.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Бублик – 75-е.

Благодаря позиции в рейтинге, россиянин был освобожден от участия в первом круге, а во втором соперник (француз Гаэль Монфис) не явился на игру.

Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.