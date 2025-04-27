Поиск

Рублев выбыл из турнира Masters в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в третьем круге турнира категории Mastersв Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Бублика.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Бублик – 75-е.

Благодаря позиции в рейтинге, россиянин был освобожден от участия в первом круге, а во втором соперник (француз Гаэль Монфис) не явился на игру.

Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.

Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ

Российский дзюдоист Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы

Московское "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью в РПЛ

Московское "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью в РПЛ

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Монреалем"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" в драматичном матче победил махачкалинское "Динамо"

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Вегас" в НХЛ

Хет-трик россиянина Бучневича помог "Сент-Луису" одолеть "Виннипег" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });