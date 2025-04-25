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Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold
Российский боксер Павел Сосулин. Архивное фото.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сосулин победил аргентинца Лукаса Брайана Бастиду в поединке за титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе.

Бой прошел в Уфе и возглавил турнир IBA.PRO 3. Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку, у нас все получилось, слава богу. Также хочу высказать слова благодарности моему сопернику и его команде. Бастида закатил мне вот такой отличный бой", - сказал Сосулин по окончании поединка. Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Честно говоря, думал, что мне не удастся закончить бой досрочно, соперник был очень терпеливым, Бастида защищался хорошо. Да и мы готовились на всю дистанцию. Просто в девятом раунде я подловил его на ошибке, которую он совершал на протяжении нескольких раундов до этого момента - он очень широко бил, и у меня получилось донести короткий удар. Понял, что я попал, и у меня в девятом раунде откуда-то появились силы развить успех", - подчеркнул российский боксер.

Теперь на счету россиянина 11 побед в 11 поединках. Шесть побед – досрочные. Бастида проиграл в четвертый раз. Также он одержал 22 победы (13 – нокаутом), один бой завершился вничью.

В другом поединке турнира IBA.PRO 3 уроженец Уфы Артур Субханкулов победил австралийца Ибрагима Баллы и завоевал пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе. По итогам десяти раундов победу Субханкулову присудили единогласным решением судей.

Субханкулов уверен, что к предстоящему торжеству в личной жизни ссадины пройдут.

"У меня месяц до свадьбы, поэтому все заживет. Но серьезных травм нет, лишь ссадины, которые скоро пройдут. Моя невеста всегда смотрит за моими боями вживую". – сказал он.

"Я доволен результатом, хотя были ошибки, над которыми будем работать. Но в целом я доволен боем. Были моменты, когда я хорошо попадал, но не хотел обострять и рисковать, потому что соперник резко выбрасывал свои закорючки. Не хотел их пропустить. Что касается планов, то у меня подготовка к свадьбе и сама свадьба. А дальше будем обсуждать карьеру с менеджером", - отметил боксер.

Победа стала для Субханкулова девятой на профессиональном ринге. Четыре боя он завершил досрочно, поражений не имеет. Соперник из Австралии проиграл в третий раз, у него 17 побед (семь – нокаутом).

Также в рамках шоу 25 апреля на ринг вышли и другие представители Республики Башкортостан. Данис Габдрафиков единогласным решением судей Александра) в поединке за серебряный пояс чемпиона России в полусреднем весе. Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС 2024 Азалия Аминева в 6-раундовом поединке в полусреднем весе единогласным решением судей победила Бригитт Мбабииз ДР Конго, которая имеет опыт выступления на Олимпийских играх.

бокс Артур Субханкулов Павел Сосулин Данис Габдрафиков Азалия Аминева
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