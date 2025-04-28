Российский боксер Егоров уступил Пересу в титульном поединке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Егоров потерпел поражение от кубинского боксера Ленара Переса в поединке за титул чемпиона IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

Бой прошел на турнире IBA.PRO 4 в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). По итогам десяти раундов победу присудили кубинцу.

Для 33-летнего Егорова это третье поражение на профессиональном ринге при 12 победах (восемь – нокаутом).

27-летний Перес сохранил статус непобежденного боксера, выиграв 15-й бой подряд. Предыдущие 14 он завершил нокаутом.