Поиск

Российский боксер Егоров уступил Пересу в титульном поединке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Егоров потерпел поражение от кубинского боксера Ленара Переса в поединке за титул чемпиона IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

Бой прошел на турнире IBA.PRO 4 в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). По итогам десяти раундов победу присудили кубинцу.

Для 33-летнего Егорова это третье поражение на профессиональном ринге при 12 победах (восемь – нокаутом).

27-летний Перес сохранил статус непобежденного боксера, выиграв 15-й бой подряд. Предыдущие 14 он завершил нокаутом.

бокс IBA Босния и Герцеговина Ленар Перес Алексей Егоров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

"Ливерпуль" стал 20-кратным чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" стал 20-кратным чемпионом Англии по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ

Российский дзюдоист Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы

Московское "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью в РПЛ

Московское "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью в РПЛ

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Монреалем"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" в драматичном матче победил махачкалинское "Динамо"

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Российский боксер Сосулин завоевал пояс WBA Gold

Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"

Матч сборных России и Нигерии по футболу пройдет в "Лужниках"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });